Hatay'da kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

İlçede dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü.
İlçede dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, taşınması planlanan eserlerin taşınmasıyla birlikte enkaza döndü. Arkeolojik kazıların tamamen bitmediği ve Şubat ayında sular altında kalacak olan Hasankeyf, sırlarını suya gömecek.
Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.
Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan ‘Sibirya’dan Sevgilerle’ fotoğraf sergisi, İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun ardından Taksim Sanat’ta sergileniyor. Sergi, 10 Ocak tarihine kadar meraklılarını bekliyor.
Rus ressam Andrew Tarusov, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un yan kuruluşu olan Glavkosmos için pin-up tarzı 2020 takvimini hazırladı.
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