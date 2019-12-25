Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü

Sadece çiçekler, meyveler, yemişler ve yaprakların kullanıldığı çekimde, sporcular çıplak vaziyette kamera karşısına geçti.
Rusya Kadınlar Hokey Ligi’nin 2020 takvimi için, ülkenin 12 sporcusu poz verdi.
Sadece çiçekler, meyveler, yemişler ve yaprakların kullanıldığı çekimde, sporcular çıplak vaziyette kamera karşısına geçti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü.
Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, taşınması planlanan eserlerin taşınmasıyla birlikte enkaza döndü. Arkeolojik kazıların tamamen bitmediği ve Şubat ayında sular altında kalacak olan Hasankeyf, sırlarını suya gömecek.
Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.
Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan ‘Sibirya’dan Sevgilerle’ fotoğraf sergisi, İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun ardından Taksim Sanat’ta sergileniyor. Sergi, 10 Ocak tarihine kadar meraklılarını bekliyor.
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