En sıcak 5 yılını geçiren dünyadan çarpıcı kareler

2015-2019 yılları arasında yapılan ölçümler, bu dönemin kaydedilen en sıcak 5 yıl olduğunu gözler önüne seriyor.
Küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerden etkileyici görüntüler, Sputnik'in derlediği seçkide.
Bilim insanları, Dünya'nın son 5 yıl içerisinde, bu zamana kadar kaydedilmiş bütün ölçümlerden daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı. Dünya bu şekilde ısınmaya devam ederse, önümüzdeki 80 yıl içinde ortalama sıcaklık değişimi 3 dereceden fazla olacak.
2015-2019 yılları arasında yapılan ölçümler, bu dönemin kaydedilen en sıcak 5 yıl olduğunu gözler önüne seriyor.
Küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerden etkileyici görüntüler, Sputnik'in derlediği seçkide.
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