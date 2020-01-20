Rus gezginin fotoğraflarıyla terk edilmiş yerlerin çekiciliği

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Dünyada insanoğlunun çoktan terk ettiği bazı yerler var ki doğa bu yerleri tümüyle geri kazanmak için uğraşıyor. Genellikle korkutucu ve büyüleyici bir manzara olarak karşımıza çıkan bu mekanlar, geçmişin manzarasını görmemize imkan tanıyor.
Farklı ülkelerde terk edilmiş yer ve yapıları keşfe çıkan Rus gezgin ve fotoğrafçı Alexander Sukharev, fotoğrafın sınırlarını zorlayan ve zihinlere kazınan etkileyici fotoğraflar çekiyor. Fotoğrafçının Instagram hesabından paylaştığı çoktan terk edilmiş yerlerin dikkat çekici görüntülerinin bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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