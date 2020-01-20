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    Karla kaplı Karacadağ’da kartpostallık manzaralar

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    • Uludağ'ı aratmayan merkezde kar kalınlığının artmasıyla birlikte kayak sezonu açılırken, vatandaşlar güzel zaman geçirmek için bölgeye akın ediyor.
    • Kış mevsiminde kar kalınlığının 70-80 santimetre yükseldiği Karacadağ, özellikle hafta sonları piknik yapmaya giden vatandaşları ağırlıyor.
    • Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi, çevre illerden Karacadağ’a çıkan vatandaşlar kar üstünde mangal yaparken, gençler kaymayı, çocuklar ise kardan adam yapmayı tercih ediyor.
    • Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar karın ve temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçiriyor.
    • Yoğunluk nedeniyle çoğu zaman trafiğin kilitlendiği Karacadağ’da hafta sonları ulaşım bir hayli zor oluyor.
    • Özellikle havanın açık olduğu zamanlarda bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Güzel manzaraya tanıklık eden vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Uludağ'ı aratmayan merkezde kar kalınlığının artmasıyla birlikte kayak sezonu açılırken, vatandaşlar güzel zaman geçirmek için bölgeye akın ediyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104116/01/1041160124.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001201041161038-karla-kapli-karacadagda-kartpostallik-manzaralar/

    Siverek’e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ, son yıllarda kış turizminin ilgi çeken merkezlerinden biri oldu. Özellikle havanın açık olduğu zamanlarda Karacadağ’da kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

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    Etiketler:
    Diyarbakır, Mardin, Karacadağ, Uludağ, Siverek
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