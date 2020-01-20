Karla kaplı Karacadağ’da kartpostallık manzaralar

Siverek’e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ, son yıllarda kış turizminin ilgi çeken merkezlerinden biri oldu. Özellikle havanın açık olduğu zamanlarda Karacadağ’da kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.
Dünyada insanoğlunun çoktan terk ettiği bazı yerler var ki doğa bu yerleri tümüyle geri kazanmak için uğraşıyor. Genellikle korkutucu ve büyüleyici bir manzara olarak karşımıza çıkan bu mekanlar, geçmişin manzarasını görmemize imkan tanıyor.
Bilim insanları, Dünya'nın son 5 yıl içerisinde, bu zamana kadar kaydedilmiş bütün ölçümlerden daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı. Dünya bu şekilde ısınmaya devam ederse, önümüzdeki 80 yıl içinde ortalama sıcaklık değişimi 3 dereceden fazla olacak.
Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2019 Yılı Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Antalya'nın Akseki ilçesinde ilk kez kar gören, Sibirya kurdu olarak bilinen ‘Husky’ cinsi köpeğin sevinci, renkli görüntüler oluşturdu.
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