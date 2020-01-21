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    Sri Lanka'da ikiz rekoru ikizlere takıldı

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    • 'Sri Lanka İkizleri' etkinliği kapsamında organizatörler, Tayvan'ın 1999 yılında elde ettiği Guinness Dünya Rekoru’nu kırmak için adadaki ikizlerden başkent Colombo'daki spor stadyumuna gelmelerini istedi.
    • Tayvan, 3.961 ikizi, 37 üçüzü ve 4 dördüzü aynı yerde toplayarak rekoru kırabilmişti.
    • Ancak Colombo'daki yoğun kalabalık, Sri Lanka'daki bu girişimin başarısız olmasına neden olmuş olabilir. Çünkü tahmin edilenden fazla kişinin stadyuma akın edip sıraya girmesi, rekorun geçerli olması için uygulanması gereken kuralların hayata geçirilememesine neden oldu.
    • Rekor kırma girişimine dahil olma ümidiyle gelen ikizlerin her birinin doğum belgelerinin kontrol edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi gerekince stada giriş süresi uzadıkça uzadı.
    • Organizatörler 5000 ikizle rekoru kırmayı amaçlıyordu.
    • AFP'ye göre ülkede 14000 ikiz kayıtlı bulunuyor.
    • İkisi de general olan ve ikizlerden oluşan bir birliği yöneten Jayantha ve Pooraka Seneviratne de katılanlar arasındaydı.
    • Öte yandan, kesin olarak başarısız olup olmadıklarını öğrenmek için 2 hafta beklemeleri gerekiyor.
    • Organizatörler yeni bir deneme sözü verirken katılımcıların birçoğu da tekrar katılmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.
    © AFP 2019 / LAKRUWAN WANNIARACHCHI
    'Sri Lanka İkizleri' etkinliği kapsamında organizatörler, Tayvan'ın 1999 yılında elde ettiği Guinness Dünya Rekoru’nu kırmak için adadaki ikizlerden başkent Colombo'daki spor stadyumuna gelmelerini istedi.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104121/80/1041218051.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001211041218173-sri-lankada-en-cok-ikiz-toplama-rekoru-denemesi-yogun-katilim-engellemis-olabilir/

    Sri Lanka’da en fazla sayıda ikizi bir araya getirme rekorunu kırma girişimi, birçok kişinin katılıp kaydını yaptırmasına rağmen başarısız olmuşa benziyor.

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    Etiketler:
    Guinness Rekorlar Kitabı, Rekor, ikiz, Sri Lanka
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    Öte yandan organizatörlerin başarısız olup olmadıklarını resmi olarak öğrenmeleri için 2 hafta beklemeleri gerekiyor.
    Sri Lanka'da ikiz rekoru ikizlere takıldı
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