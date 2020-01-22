Mars’ta yaşamak artık hayal değil: Mars Köyü Projesi tasarlandı

Dünyada insanoğlunun çoktan terk ettiği bazı yerler var ki doğa bu yerleri tümüyle geri kazanmak için uğraşıyor. Genellikle korkutucu ve büyüleyici bir manzara olarak karşımıza çıkan bu mekanlar, geçmişin manzarasını görmemize imkan tanıyor.