Mars’ta yaşamak artık hayal değil: Mars Köyü Projesi tasarlandı

EBIOS adı verilen kapalı devre köy, deneysel bir biyo-rejeneratif istasyon ve canlandırıcı yaşam destek teknolojilerine sahip.
Mars Köyü olarak da bilinen proje ile ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Paris merkezli araştırma stüdyosu Interstellar LAB, insanların Mars’ta hangi koşullarda yaşayabileceklerini araştırmak amacıyla Kaliforniya’daki Mojave çölünde bir biyomlar ağı kurmayı planladığını açıkladı.
EBIOS adı verilen kapalı devre köy, deneysel bir biyo-rejeneratif istasyon ve canlandırıcı yaşam destek teknolojilerine sahip.
Mars Köyü olarak da bilinen proje ile ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
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