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17:55 23 Ocak 2020
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    Efsane modacı Jean-Paul Gaultier görkemli defileyle podyuma veda etti

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    • ABD'li süper model Karlie Kloss, Gaultier'in Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesine katılırken.
    • Defile sırasında podyumda yürüyen ünlü modellerden Bella Hadid.
    • Dünyaca ünlü modacının defilesine katılanlardan dansçı ve oyuncu Dita Von Teese (ortada)
    • Süper model Gigi Hadid’in üzerindeki parça, ikonikleşmiş parfüm şişesinin esintilerini taşıyor.
    • Ünlü Rus model Irina Shayk podyumda yürürken...
    • Usta modacının podyumdaki son şovuna katılan ABD'li şarkıcı Amanda Lear.
    • Defile sırasında son derece keyifli tavırlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü süper model Eva Herzigova.
    • Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te düzenlenen Gaultier'in 2020 İlkbahar Yaz defilesine katılan model Winnie Harlow.
    • Defilenin finalinde sahneye omuzlarda inen Jean-Paul Gaultier, seyirciden büyük alkış aldı.
    © AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
    ABD'li süper model Karlie Kloss, Gaultier'in Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesine katılırken.
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    Sputnik Türkiye
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    Moda dünyasının efsane tasarımcılarından Jean Paul Gaultier, 50 yıllık moda kariyerini ihtişamlı bir defileyle noktalayarak emekliye ayrıldı.

    Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 şovunda Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi ve Bella Hadid, Winnie Harlow gibi ünlü isimler podyuma çıktı.

    Tasarımcının ikonikleşmiş parçalarını giyen modellerin bir orkestra eşliğinde yürüdüğü defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    defile, Jean Paul Gaultier, modacı, Paris Moda Haftası
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      16:47 20.01.2020

      Karla kaplı Karacadağ’da kartpostallık manzaralar

      Yazarı

      Siverek’e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ, son yıllarda kış turizminin ilgi çeken merkezlerinden biri oldu. Özellikle havanın açık olduğu zamanlarda Karacadağ’da kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

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    Multimedya
    Defile sırasında podyumda yürüyen ünlü modellerden Bella Hadid.
    Efsane modacı Jean-Paul Gaultier görkemli defileyle podyuma veda etti
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