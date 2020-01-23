Efsane modacı Jean-Paul Gaultier görkemli defileyle podyuma veda etti

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Moda dünyasının efsane tasarımcılarından Jean Paul Gaultier, 50 yıllık moda kariyerini ihtişamlı bir defileyle noktalayarak emekliye ayrıldı.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 şovunda Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi ve Bella Hadid, Winnie Harlow gibi ünlü isimler podyuma çıktı.
Tasarımcının ikonikleşmiş parçalarını giyen modellerin bir orkestra eşliğinde yürüdüğü defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
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