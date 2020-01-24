Paris’te Asteriks'in yaratıcısının heykeli açıldı

Asteriks ve Red Kit, yeni yazarlar ve çizerler tarafından alınarak hala Avrupa'nın en çok satanlar arasında yerlerini alıyor.

En son Asteriks'in maceralarını anlatan ' Vercingetorix'in kızı' adlı kitap, sadece Fransa'da iki ay içinde 1.5 milyondan fazla satıldı.

Birinci Dünya Savaşı'ndaki görevinden sonra ve çizgi romanların büyülü dünyasına girmeden önce yoksulluk içinde yaşayan Goscinny'nin adı daha önce Fransa’nın Ulusal Kütüphanesi'nin yakınlarında bir sokağa verilmişti.

Fransız Kültür Bakanlığı, 2020'yi 'Çizgi Roman Yılı' ilan etmişti