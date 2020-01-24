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    Paris’te Asteriks'in yaratıcısının heykeli açıldı

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    • Goscinny'in evinin yakınında konan ve gerçek boyutlu bronz heykel, Asteriks ve Sezar'a diz çökmeyi reddeden cesur Gaul gibi en ünlü karakterleri taşıyor.
    • 1977 yılına beyin kanamasından hayatını kaybeden Goscinny'nin heykeli, en sevilen kitaplarının bulunduğu ve kitaplık şekilde yapılan bir heykel kaidesinin üstünde duruyor.
    • Heykel, Paris’te dikilen ve bir çizgi roman yaratıcısına ait ilk heykel olarak tarihe geçti.
    • Bu tür romanların en önemli isimler olarak kabul edilen ve şu anda 92 yaşındaki çizimcisi Alberto Uderzo ve Goscinny’nin romanları hem Fransa hem de Belçika'da yetişkin ve çocuklar arasında büyük bir okuyucu kitlesine sahip.
    • Asteriks'in şaşırmak için kullandığı ve Antik Çağ'da Galya'da tapınılan bir Kelt tanrısına atıfta bulunan Aman Tutatis! ifadesi çizgi romanlarda tarihe geçmiş bir ifade olarak yerini alıyor.
    © AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN
    Goscinny'in evinin yakınında konan ve gerçek boyutlu bronz heykel, Asteriks ve Sezar'a diz çökmeyi reddeden cesur Gaul gibi en ünlü karakterleri taşıyor.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104124/09/1041240923.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001241041241217-pariste-asteriks-yaraticisinin-heykeli-acildi/

    Asteriks çizgi romanlarının yaratıcısı Fransız Rene Goscinny'in heykeli dün Paris'te açıldı.

    Asteriks ve Red Kit, yeni yazarlar ve çizerler tarafından alınarak hala Avrupa'nın en çok satanlar arasında yerlerini alıyor.

    En son Asteriks'in maceralarını anlatan ' Vercingetorix'in kızı' adlı kitap, sadece Fransa'da iki ay içinde 1.5 milyondan fazla satıldı.

    Birinci Dünya Savaşı'ndaki görevinden sonra ve çizgi romanların büyülü dünyasına girmeden önce yoksulluk içinde yaşayan Goscinny'nin adı daha önce Fransa’nın Ulusal Kütüphanesi'nin yakınlarında bir sokağa verilmişti.

    Fransız Kültür Bakanlığı, 2020'yi 'Çizgi Roman Yılı' ilan etmişti

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    Etiketler:
    Asteriks'in Maceraları, Fransa, Paris
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    Multimedya
    Goscinny'in evinin yakınında konan ve gerçek boyutlu bronz heykel, Asteriks ve Sezar'a diz çökmeyi reddeden cesur Gaul gibi en ünlü karakterleri taşıyor.
    Paris’te Asteriks'in yaratıcısının heykeli açıldı
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