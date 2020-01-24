Dünyada koronavirüs salgınına karşı önlemler alınıyor

Virüse şu ana kadar Çin dışında Güney Kore, Japonya, Tayland, Tayvan, Singapur, Vietnam ve ABD dahil 13 ülkede rastlandı. Farklı ülkelerde koronavirüs salgınına karşı alınan güvenlik önlemleri, Sputnik’in galerisinde.
Koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Çin’de bir yandan vaka sayıları artıp karantina alanları genişlerken, bir yandan da virüse dair bulgular netleşiyor. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor.
Virüse şu ana kadar Çin dışında Güney Kore, Japonya, Tayland, Tayvan, Singapur, Vietnam ve ABD dahil 13 ülkede rastlandı. Farklı ülkelerde koronavirüs salgınına karşı alınan güvenlik önlemleri, Sputnik’in galerisinde.
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