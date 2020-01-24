Dünyada koronavirüs salgınına karşı önlemler alınıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Çin’de bir yandan vaka sayıları artıp karantina alanları genişlerken, bir yandan da virüse dair bulgular netleşiyor. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor.