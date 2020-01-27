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    Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 50 bina yıkıldı, 308 ağır hasarlı bina var

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    • Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    • Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı binanın enkazı altında 2 kişinin cenazesinin olduğu tespit edilirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
    • Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor. Çalışmalar sırasında yıkılan binanın ayakta kalan bir bölümünün yıkılmaya başlaması ile ekipler ara vererek, binanın kalan bölümünü kontrollü bir şekilde yıktı.
    • Yıkım anı kameralara yansıdı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, aileler enkaz başında yakınlarının çıkarılmasını bekliyor.
    • Elazığ’da 35, Malatya’da 4 kişi olmak üzere 39 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 1607 kişi yaralanırken, 86 kişinin tedavisi sürüyor.
    • Yaralılar arasında durumu ağır olanlar da var. Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlarken, Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 50 binanın yıkıldığı, 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binanın olduğu tespit edildi.
    • Elazığ ve Malatya’da incelenen 2 bin 945 binadan 87’sinin yıkıldığı, bunlardan 1287’sinin ağır hasarlı olduğu belirtildi.
    • Elazığ depremi
    • Evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadır kentlerde kalırken, kimisi parklarda kurduğu çadırlarda, kimisi de spor salonunda kalıyor.
    • AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla çalışmaların sürdüğü Elazığ’da yardım tırları yiyecek ve giyecek götürüyor.
    • Şu ana kadar bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırıldığı, toplam 6 bin 436 gıda kolisinin de sevk edildiği öğrenildi.
    • Ağır hasar gören köylerde vatandaşlar çadırlarda, okullarda veya başka yakınlarının evinde kalıyor. Akşam hava sıcaklığının eksi -7 dereceye kadar düştüğü köylerde vatandaşlar yaktıkları ateşte ısınmaya çalışıyor. Köylüler, konteynırlara ihtiyaç duyduklarını söylüyor.
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104126/00/1041260018.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001271041260563-elazig-merkez-sivrice-ve-madende-50-binanin-yikildi-308-agir-hasarli-bina-var/

    39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı Elazığ depreminde kalan son enkaz altında 2 kişinin cenazesine ulaşılmaya çalışılıyor. AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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    Etiketler:
    deprem, UMKE, AFAD, Elazığ
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    Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 50 bina yıkıldı, 308 ağır hasarlı bina var
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