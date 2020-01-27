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18:33 27 Ocak 2020
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    Nazilerin ‘ölüm kampı’ Auschwitz, 75 yıl önce kurtarıldı

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    • 27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu.
    • Bu fotoğraf, Sovyet askerlerinin Auschwitz kampına girdikleri ilk anlarda çekildi.
    • Auschwitz-Birkenau kampı Kızıl Ordu tarafından faşistlerden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çekilen bu fotoğrafta kampın esirleri ile Sovyet doktorları ve Kızıl Haç görevlileri bulunuyor.
    • İşgal altındaki Avrupa’nın tam ortasında, Polonya’nın Krakov şehri yakınlarında yer alan Auschwitz, Yahudi soykırımının merkez kampı olarak seçildi.
    • Auschwitz’te Nazilere bağlı SS güçleri tarafından yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi öldürüldü. Suçlular Kızıl Ordu yaklaşırken ölüm izlerini yok etmek için gaz odalarını havaya uçururken, tutuklular batıya doğru tehcire zorlandı. “Ölüm yürüyüşü” ile yola çıkan 56 bin kişiden 15 bini yolun sonunu göremedi.
    • Bütün Nazi Kampları gibi kapının üstünde “Çalışmak özgürleştirir” yazan Auschwitz toplama kampı 14 Haziran 1940’ta Polonya'da açıldı. 1940-1945 yılları arasında Auschwitz ve hemen yakınındaki Birkenau kamplarında faşist Nazi rejiminin en vahşi suçları işlendi. Yaşlılar, çocuklar ve ağır işlerde çalışamayacağı düşünülen kurbanlar gaz odalarında Zyklon B gazı verilerek öldürüldü. On binlerce kişi krematoryum denilen ocaklarda yakıldı.
    • Auschwitz kampı açık kaldığı yıllar boyunca Nazi vahşetinin ve Yahudi soykırımının sembolü oldu. Nazi işgali altındaki Avrupa’nın her yerinden toplanan, Yahudiler başta olmak üzere Çingeneler, Polonyalılar, Yugoslavlar, eşcinseller, çeşitli etnik, dini ve ulusal gruplara ait insanlar ve Sovyet savaş esirleri, yük vagonlarında günlerce aç, susuz süren bir yolculuktan sonra Auschwitz ve hemen yakınındaki Birkenau ve Monowitz kamplarına getirildiler. Kurbanlar açlık, hastalık ve esir işçi olarak çalıştırıldıkları insanlık dışı koşullar nedeniyle, sadece birkaç ay hayatta kalabiliyordu. Kamp kurallarını çiğneyenler, kaçmaya çalışanlar ve açlığını bastırmak için birkaç elma koparanlar ise idam ediliyordu.
    • Auschwitz Toplanma kampının esirleri. Auschwitz’i kurtaran Sovyet tabur komutan Yahudi kökenli Ukraynalı binbaşı Anatoly Shapiro, yıllar sonra verdiği bir demecinde, “27 Ocak 1945’te şafak vaktinde kampa girdik. Çizgili giysiler içinde ayakta duran insanlar gördük. İnsan gibi görünmüyorlardı. Korkunç görünüyorlardı. Sadece kemik, sadece iskelet. Onlara Sovyet Ordusu’nun onları özgürlüklerine kavuşturduğunu söylediğimizde, tepki dahi veremediler. Çünkü kafalarını çevirip konuşacak durumda değillerdi” demişti.
    • Auschwitz kampında öldürülmüş esirlerin saçlarının bulunduğu çuvallar.
    © Sputnik / Olga Ignatovich
    27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu.

    27 Ocak 1945’te, çoğu Yahudi 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği Polonya’nın Krakov kentindeki Nazilerin Auschwitz Toplama kampı Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldı. Bu kurtarılışın 75. yıldönümünde Rusya dahil olmak üzere birçok ülkede anma törenleri düzenlendi.

    Açık kaldığı yıllar boyunca Nazi vahşetinin sembolü olan Auschwitz Toplanma kampı görüntüleri ve bilgileri, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Yahudiler, SSCB, 2. Dünya Savaşı, Nazi Almanyası, Auschwitz Toplama Kampı, Krakow, Polonya, Kızıl Ordu
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu.
    Nazilerin ‘ölüm kampı’ Auschwitz, 75 yıl önce kurtarıldı
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