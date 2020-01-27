Nazilerin ‘ölüm kampı’ Auschwitz, 75 yıl önce kurtarıldı

Açık kaldığı yıllar boyunca Nazi vahşetinin sembolü olan Auschwitz Toplanma kampı görüntüleri ve bilgileri, Sputnik’in galerisinde.
27 Ocak 1945’te, çoğu Yahudi 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği Polonya’nın Krakov kentindeki Nazilerin Auschwitz Toplama kampı Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldı. Bu kurtarılışın 75. yıldönümünde Rusya dahil olmak üzere birçok ülkede anma törenleri düzenlendi.
Açık kaldığı yıllar boyunca Nazi vahşetinin sembolü olan Auschwitz Toplanma kampı görüntüleri ve bilgileri, Sputnik’in galerisinde.
39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı Elazığ depreminde kalan son enkaz altında 2 kişinin cenazesine ulaşılmaya çalışılıyor. AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Çin’de bir yandan vaka sayıları artıp karantina alanları genişlerken, bir yandan da virüse dair bulgular netleşiyor. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor.
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