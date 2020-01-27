Kırgızistan’da yüzlerce kişinin katıldığı milli ‘kök börü’ yarışmasından kareler

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Kırgızistan’ın Kara Suu bölgesinde Türk tarihinde önemli bir yer tutan spor dalı olarak bilinen ‘kök börü’ yarışması düzenlendi.
Eski zamanlarda atlı savaşçıların kendilerini zinde tutabilmek için oynadığı kök börü oyunu, günümüzde de Kırgız halkı arasında çok popüler. Yuzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen kök börü yarışmasının etkileyici görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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