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21:35 27 Ocak 2020
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    Kırgızistan’da yüzlerce kişinin katıldığı milli ‘kök börü’ yarışmasından kareler

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    • Kökbörü, Türk tarihinde önemli bir yer tutan spor dalları arasında yer alıyor. Eski zamanlarda atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı kök börü oyunu, günümüzde de oynanmaya devam ediyor.
    • Kök börü günümüzde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan ve Afganistan’da oynanıyor. Oyun halen en doğal haliyle oynanmakta ve seyredildiği zaman tam bir savaş oyunu havası vermektedir.
    • Kök börü, Kırgızistan'da at üstünde oynanan kök börü'nde iki takım yerdeki kafası koparılmış kuzuyu gol alanı olan yere götürmek için mücadele eder. Oyunun bir diğer ismi ulak tartiş.
    • Kuzuyu rakip yiğitlerin elinden kaptıktan sonra götürüp belirlenen yere koymak çok zor. Ortaya konulan ödül, bunu başaran kişiye ve takıma verilir.
    • Bazı durumlarda oyuna katılanların sayısı 500’ü dahi geçer. Böyle durumlarda en güçlü yiğit ve at ancak kalabalığı yararak çıkabilir.
    • Kırgızistan'da düzenlenen kök börü yarışmasından bir kare.
    • Kırgızistan'ın Kara Suu bölgesinde düzenlenen kök börü yarışmasını izlemek için yüzlerce kişi toplandı.
    • Kırgızistan'ın Kara Suu bölgesinde düzenlenen Türk halklarının milli sporu niteliği taşıyan kök börü oyununun katılımcıları.
    © Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
    Kökbörü, Türk tarihinde önemli bir yer tutan spor dalları arasında yer alıyor. Eski zamanlarda atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı kök börü oyunu, günümüzde de oynanmaya devam ediyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104126/32/1041263274.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001271041264952-kirgizistanda-yuzlerce-kisinin-katildigi--milli-kok-boru-yarismasindan-kareler/

    Kırgızistan’ın Kara Suu bölgesinde Türk tarihinde önemli bir yer tutan spor dalı olarak bilinen ‘kök börü’ yarışması düzenlendi.

    Eski zamanlarda atlı savaşçıların kendilerini zinde tutabilmek için oynadığı kök börü oyunu, günümüzde de Kırgız halkı arasında çok popüler. Yuzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen kök börü yarışmasının etkileyici görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    kökbörü, Kırgızlar, Kırgızistan
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    Kırgızistan’da yüzlerce kişinin katıldığı milli ‘kök börü’ yarışmasından kareler
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