Kazan'da Tataristan'ın en güzeli seçildi

Yarışmada Tataristan Güzeli olarak seçilen 19 yaşındaki Kazanlı Anna Semenovıh, Rusya Güzeli 2020 Yarışması’nda Tataristan’ı temsil etme hakkını kazandı. Yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Tataristan Güzeli 2020 (Miss Tataristan 2020) Güzellik Yarışması’nın finalinde cumhuriyetin çeşitli bölgelerinden en güzel 30 aday taç için yarıştı.
Yarışmada Tataristan Güzeli olarak seçilen 19 yaşındaki Kazanlı Anna Semenovıh, Rusya Güzeli 2020 Yarışması’nda Tataristan’ı temsil etme hakkını kazandı. Yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
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