Ünlü şair Puşkin'in Erzurum ve Kars yolculuğunu anlatan resim sergisi Moskova'da açılacak

27 Ocak 1945’te, çoğu Yahudi 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği Polonya’nın Krakov kentindeki Nazilerin Auschwitz Toplama kampı Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldı. Bu kurtarılışın 75. yıldönümünde Rusya dahil olmak üzere birçok ülkede anma törenleri düzenlendi.