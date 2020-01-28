Türkiye tarihinde ilk kez kadın askerler jandarma komando astsubay olarak görev alacak

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Türkiye'nin ilk kadın jandarma komando astsubay adayları, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aldıkları eğitimle göreve hazırlanıyor.
Kadın komando astsubay adayları, 20 hafta süren eğitim sonunda tam teçhizatla 271 kilometre koşu, 1110 kilometrenin üzerinde yürüyüş yapmış olacaklar. Söz konusu mesafede İzmir'den Uşak’a kadar koşmuş, Uşak’tan Trabzon’a kadar ise yürümüş sayılacaklar.
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