Yerle bir olan köyde yaralar sarılıyor: Sadece canımızı alabildik

Evi yerle bir olan köylülerden Fadıl Kartalkaya Sputnik’e konuştu. Enkazı göstererek “Burası bizim evdi” diyen Kartalkaya “Köyümüz bu hale geldi. 2 sevdiğimiz insanı kaybettik. Çok değerli insanlardı. Köyümüz de dümdüz oldu. Yardım bekliyoruz, devletimiz, milletimiz el atar inşallah. Köyümüze bakacağız artık, nasıl olacak devletimiz bilir. Köyümüz gitti. Yardım bekliyoruz. Konteyner ihtiyacımız var. İnşallah sağlanır köyümüz için. Şimdilik komşularımız dışarıda kalmıyor, bizler de buradayız. Devletimizden isteğimiz bu. Evlerimizin tekrardan yapılmasını bekliyoruz, inşallah olur. Gıda yardımı yapıldı, çadır da verildi” şeklinde konuştu.

‘Konteyner ihtiyacı var’

Toplam 60 evden 22’sinin yıkıldığını söyleyen köy muhtarı Ramazan Alpaslan, tüm evlerin dolu olmadığını, köylülerin kışın gidip yazın köye geldiklerini söyledi.

Köye gıda ve çadır yardımı yapıldığını ifade eden Alpaslan “Köylülerle yaptığım görüşmelerde bana ‘bizim burada evimiz yıkıldı, sadece canımızı alabildik’ diyorlar. Kap kacak hiçbir şey alamadılar. yardımların içinde öyle kap kacak, tencere kaşık gibi şeyler yok. Şu an en çok ihtiyaçları bunlar. Bir de hayvanlarına saman lazım. Saman da getirilemeyeceği için nakit olarak bir yardım olabilirse yaralarını sarmış olurlar. Çadır konusunda bir sıkıntı yok. Konteyner ile ilgili bir sıkıntımız var. Şu an 7-8 hane var. 1 ay sonra diğer köylüler de gelince köy dolacaktır. Onların da evi yıkıldığı için gidecek bir yerleri yok. Onun için konteyner ihtiyacı karşılanırsa çok isabetli olur” dedi.