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17:53 29 Ocak 2020
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    Yerle bir olan köyde yaralar sarılıyor: Sadece canımızı alabildik

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    • Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Depremden en çok etkilenen ve tüm evlerin yerle bir olduğu Sivrice İlçesi’ne bağlı Çevrimtaş Köyü’nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
    • Enkaz altında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı köyde, kış nedeniyle bir çok ev boş olduğu için daha fazla can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
    • Aşağı ve yukarı mahallelerde toplam 60 hanenin bulunduğu köyde, baraj kenarındaki mahallede tüm evler yıkıldı. 22 evin yerle bir olduğu ve onlarca hayvanın enkaz altında telef olduğu köyde yaralar sarılıyor.
    • Evleri yıkılan kimi vatandaşlar yukarı mahalledeki komşularında, kimisi gönderilen çadırlarda yaşarken, kimisi de kent merkezindeki yakınlarının yanına gitti.
    • Jandarma yardımıyla bazı hayvanlar enkaz altından sağ çıkarılırken, bazıları da telef oldu.
    • Köyden ayrılmayan jandarma yaralı çıkardıkları ineğin tedavisiyle de ilgilenirken, soğuk hava nedeniyle ineğe battaniye örttü.
    • Köye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca köyü ziyaret ederek, Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül ve köy muhtarından bilgi aldı.
    • Bakanlar, yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından depremde hayvanları zarar gören vatandaşlara 28 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvan verileceği, hayvanlar için 3 çadır kurularak ve yem ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Depremden en çok etkilenen ve tüm evlerin yerle bir olduğu Sivrice İlçesi’ne bağlı Çevrimtaş Köyü’nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104128/31/1041283136.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202001291041283543-yerle-bir-olan-koyde-yaralar-sariliyor-sadece-canimizi-alabildik/

    Depremde yerle bir olan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice İlçesi’ne bağlı Çevrimtaş Köyü’nde yaralar sarılmaya çalışılıyor. “Sadece canımızı alabildik” diyen köylüler her şeylerinin enkaz altında kaldığını söyledi. Gıda ve çadır yardımı alan köylüler, kap kacak ve konteyner ihtiyaçları olduğunu söyledi.

    Evi yerle bir olan köylülerden Fadıl Kartalkaya Sputnik’e konuştu. Enkazı göstererek “Burası bizim evdi” diyen Kartalkaya “Köyümüz bu hale geldi. 2 sevdiğimiz insanı kaybettik. Çok değerli insanlardı. Köyümüz de dümdüz oldu. Yardım bekliyoruz, devletimiz, milletimiz el atar inşallah. Köyümüze bakacağız artık, nasıl olacak devletimiz bilir. Köyümüz gitti. Yardım bekliyoruz. Konteyner ihtiyacımız var. İnşallah sağlanır köyümüz için. Şimdilik komşularımız dışarıda kalmıyor, bizler de buradayız. Devletimizden isteğimiz bu. Evlerimizin tekrardan yapılmasını bekliyoruz, inşallah olur. Gıda yardımı yapıldı, çadır da verildi” şeklinde konuştu.

    ‘Konteyner ihtiyacı var’

    Toplam 60 evden 22’sinin yıkıldığını söyleyen köy muhtarı Ramazan Alpaslan, tüm evlerin dolu olmadığını, köylülerin kışın gidip yazın köye geldiklerini söyledi.

    Köye gıda ve çadır yardımı yapıldığını ifade eden Alpaslan “Köylülerle yaptığım görüşmelerde bana ‘bizim burada evimiz yıkıldı, sadece canımızı alabildik’ diyorlar. Kap kacak hiçbir şey alamadılar. yardımların içinde öyle kap kacak, tencere kaşık gibi şeyler yok. Şu an en çok ihtiyaçları bunlar. Bir de hayvanlarına saman lazım. Saman da getirilemeyeceği için nakit olarak bir yardım olabilirse yaralarını sarmış olurlar. Çadır konusunda bir sıkıntı yok. Konteyner ile ilgili bir sıkıntımız var. Şu an 7-8 hane var. 1 ay sonra diğer köylüler de gelince köy dolacaktır. Onların da evi yıkıldığı için gidecek bir yerleri yok. Onun için konteyner ihtiyacı karşılanırsa çok isabetli olur” dedi.

    Etiketler:
    Çevrimtaş, Sivrice, Elazığ, deprem
    Topluluk kurallarıTartışma
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