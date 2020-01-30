National Interest’e göre dünyayı yarım saatte yok edebilecek denizaltılar

National Interest dergisi, Rusya ve ABD’nin elinde bulunan ya da yakında kullanıma geçirilecek ve dünyayı 30 dakikada yok edebilecek nükleer denizaltı listesini oluşturdu.

Dergideki makaleye göre, bu denizaltılar o kadar güçlü ki, tek bir tanesi dahi şehir büyüklüğünde 288 hedefi radyoaktif küle dönüştürebilir. Bu denizaltılar ve silahları, üçüncü dünya savaşı olması halinde medeniyetin sonunu pizza siparişinin teslim edilmesinden daha kısa bir sürede getirebilir.

Listede yer alan Rus ve Amerikan denizaltıları, Sputnik'in galerisinde.