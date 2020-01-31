Ocak'ta objektiflere yansıyan göz alıcı uzay görüntüleri

Sputnik, bunlardan en göz alıcı olanlarını bir galeride topladı.
2020 yılının ilk ayında uzay çalışmalarını yürüten uydu ile uzay teleskopları bazı ilgi çekici görüntüler çekme fırsatını yakaladı.
Sputnik, bunlardan en göz alıcı olanlarını bir galeride topladı.
Suların hızla yükseldiği 12 bin yıllık Hasankeyf’te evler sular altında kalmaya başladı. Ev verilenlerin taşındığı, alamayanların halen evlerinde kaldığı Hasankeyf’te buruk bir hava hakim.
National Interest dergisi, Rusya ve ABD’nin elinde bulunan ya da yakında kullanıma geçirilecek ve dünyayı 30 dakikada yok edebilecek nükleer denizaltı listesini oluşturdu.
Dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Panasonic Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın bu yılki kazananları belli oldu.
2019 yılı Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları, binlerce kişinin oy kullandığı halk oylaması sonunda belli oldu.
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