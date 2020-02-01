Vuhan'daki Türkiye vatandaşları 'Koca Yusuf Operasyonu' ile tahliye edildi

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne ambulanslar ile getirilmeye başlandı.