Beyrut'taki 'Yüzyılın Anlaşması' karşıtı protestolardan kareler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan ABD'nin açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı karşıtı protestoların katlımcılarından biri. Lübnanlılar, anlaşmanın Filistin halkının bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti.