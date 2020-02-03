Beyrut'taki 'Yüzyılın Anlaşması' karşıtı protestolardan kareler

ABD Büyükelçilik binasının önünde düzenlenen protesto eylemine yüzlerce Lübnanlı katıldı. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için bulunduğu müdahalede 6 kişi yaralandı. Lübnan’ın başkentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.
ABD Büyükelçilik binasının önünde düzenlenen protesto eylemine yüzlerce Lübnanlı katıldı. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için bulunduğu müdahalede 6 kişi yaralandı. Lübnan’ın başkentinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
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