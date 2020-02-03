2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu

Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gönderilen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri, sıkı bir eleme süreci sonrası dereceye giren fotoğrafları açıkladı.

Çeşitli kategorilerde ödül kazanan göz alıcı fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.