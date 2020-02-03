2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu

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2019 Yılı Manzara Fotoğrafçıları Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2019) kazananları belli oldu.
Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gönderilen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri, sıkı bir eleme süreci sonrası dereceye giren fotoğrafları açıkladı.
Çeşitli kategorilerde ödül kazanan göz alıcı fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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