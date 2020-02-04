Mezopotamya’nın kadim kentinden bir kesit

Tarihi, mimarisi ve kültürel yapısı ile Güneydoğu’nun açık hava müzesi olan Mardin, her mevsim büyüleyici güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

M.Ö. 4500’den başlayarak yerleşimin görüldüğü Mardin, Mezopotamya Ovası’nda bir anıt gibi yükseliyor. Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Araplar, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlı dönemine ait birçok yapının bulunduğu Mardin, dar ve taş sokaklarında gezenleri büyüleyen bir şehir. Tarihi kent Mardin, Sputnik objektiflerine yansıdı.