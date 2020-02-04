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20:49 04 Şubat 2020
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    20. yüzyılın en büyük nükleer felaketinin sembolü Pripyat kenti, 50 yıl önce kuruldu

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    • Ukrayna'nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Pripyat, Şubat 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali çalışanlarının aileleriyle yaşaması için kuruldu. 26 Nisan 1986 yılında yaşanan nükleer faciadan sonra boşaltılan şehir hala kimsenin yaşamasının mümkün olmadığı bir radyasyon seviyesine sahip.
    • Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin çalışanları iş başındayken...1985 yılı.
    • Pripyat kentinin Çernobil faciası öncesi görünümü, 1985 yılı.
    • Çernobil Nükleer Santrali'nde nükleer reaktörün montaj çalışmaları, 1975 yılı.
    • Faciadan birkaç gün sonra çekilen Çernobil Nükleer Santralinin görüntüsü, 1986 yılı.
    • Çernobil nükleer patlamasının, doğaya ve insanlığa geri döndürülemez zararları oldu. Patlama anında ölen 31 kişi ile birlikte, zaman içerisinde birkaç milyon insan bu patlama nedeniyle hayatını kaybetti. Pripyat’ta ve patlamanın meydana geldiği Çernobil’in yakınlarında yaşayan birçok insan, hayatlarını kaybetmeseler de, sağlıklarından oldular. Ayrıca, ilerleyen yıllarda doğan sayısız çocukta tiroit kanseri gibi hastalıklar teşhis edildi.
    • Çernobil Nükleer Santrali'nden 3 km uzaklıkta bulunan hayalet kent Pripyat'ta dolaşan tilki.
    • Pripyat yakınlarındaki araç mezarlığında bulunan Çernobil faciası sonuçlarının ortadan kaldırılması çalışmalarına katılan araçlar.
    • Terk edilmiş Pripyat'ta eskiden çocuk yuvasının bulunduğu binadan bir kare.
    • Pripyat'ta patlamadan önce yaklaşık 50 bin kişi yaşıyordu. Facianın ardından ise ölümler, göçler ve gönderilmeler sonucunda bölgenin nüfusu 2 bin civarına düştü.
    • Son yıllarda popüler bilgisayar oyunlarında, sinema filmlerinde ve belgesellerde yer bulmasıyla popülaritesi artan Çernobil ve Pripyat'a turist akınları başladı. Yapılan turlarda turistlerin kendi başlarına dolaşmalarına kesinlikle izin verilmiyor ve turlar çeşitli kontroller eşliğinde gerçekleşiyor. Açıldığı dönemden bu yana Çernobil'i binlerce turist ziyaret etti.
    © Sputnik / V. Chistiakov
    Ukrayna'nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Pripyat, Şubat 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali çalışanlarının aileleriyle yaşaması için kuruldu. 26 Nisan 1986 yılında yaşanan nükleer faciadan sonra boşaltılan şehir hala kimsenin yaşamasının mümkün olmadığı bir radyasyon seviyesine sahip.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104132/69/1041326950.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202002041041329549-20-yuzyilin-en-buyuk-nukleer-felaketinin-sembolu-pripyat-kenti-50-yil-once-kuruldu/

    26 Nisan 1986’da yaşanan Çernobil nükleer faciası sonrası, kent sakinleri tarafından terk edilen ve hayalet şehre dönüşmüş olan Ukrayna’daki Pripyat kenti 50 yıl önce, 4 Şubat 1970 tarihinde kuruldu.

    Dönemin gösterişli kentlerinden biri olan Pripyat'ta facia öncesi başta nükleer santral çalışanları olmak üzere 50 binden fazla kişi ikamet ediyordu. Günümüzde ise Pripyat, Çernobil santralinde yaşanan patlama nedeniyle boşaltılmış evler ve viraneye dönmüş yapıların görüntüleriyle biliniyor. 20. yüzyılın en büyük nükleer felaketi olarak kayıtlara giren Çernobil kazasının yaşandığı Pripyat’tan kareler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Hayalet şehir, Çernobil Nükleer Santrali, Çernobil Felaketi, SSCB, Ukrayna, Pripyat
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    Multimedya
    Terk edilmiş Pripyat'ta eskiden çocuk yuvasının bulunduğu binadan bir kare.
    20. yüzyılın en büyük nükleer felaketinin sembolü Pripyat kenti, 50 yıl önce kuruldu
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