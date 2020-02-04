20. yüzyılın en büyük nükleer felaketinin sembolü Pripyat kenti, 50 yıl önce kuruldu

26 Nisan 1986’da yaşanan Çernobil nükleer faciası sonrası, kent sakinleri tarafından terk edilen ve hayalet şehre dönüşmüş olan Ukrayna’daki Pripyat kenti 50 yıl önce, 4 Şubat 1970 tarihinde kuruldu.

Dönemin gösterişli kentlerinden biri olan Pripyat'ta facia öncesi başta nükleer santral çalışanları olmak üzere 50 binden fazla kişi ikamet ediyordu. Günümüzde ise Pripyat, Çernobil santralinde yaşanan patlama nedeniyle boşaltılmış evler ve viraneye dönmüş yapıların görüntüleriyle biliniyor. 20. yüzyılın en büyük nükleer felaketi olarak kayıtlara giren Çernobil kazasının yaşandığı Pripyat’tan kareler, Sputnik’in galerisinde.