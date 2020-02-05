Maske sıkıntısı yaşayan Asya ülkeleri vatandaşlarından olağanüstü önlemler

Özellikle Asya ülkelerinde kontrol ve dezenfeksiyon noktaları, yüz maskesi satın almak için oluşan uzun kuyruklar ve hükümetleri koronavirüsün yayılma riskine karşı önlem almaya çağıran protesto gösterileri görüntüleri, salgının yol açtığı paniği gözler önüne seriyor. Artan talep nedeniyle maske sıkıntısı yaşayan Çinliler, virüse karşı kendini korumak için maske olarak çeşitli malzemeleri de kullanmak zorunda kalıyor.

İnsanların salgına karşı verdiği tepkiyi gösteren çarpıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.