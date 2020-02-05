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11:32 06 Şubat 2020
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    Maske sıkıntısı yaşayan Asya ülkeleri vatandaşlarından olağanüstü önlemler

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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (83)
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    • Hong Kong'da artan talep nedeniyle maske sıkıntısı yaşandığı için insanlar kendilerini korumak amacıyla alternatif yollara başvurmak zorunda kalıyor.
    • Hong Kong'da el yapımı maske takan çocuk.
    • Çin'in başkenti Pekin'de görüntülenen yüzüne kağıt bardak takılan köpek.
    • Malezya'daki Sepang Uluslararası Havaalanında koruyucu maskeler takan yolcular.
    • Koruyucu maske ve yüzme gözlükleri takan bir Hong Kong'lu.
    • Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken dünya hastalığa karşı teyakkuzda. Fotoğrafta: Koruyucu maske takan Çin'li bir kadın.
    • Sri Lanka'daki Katunayake Uluslararası Havalimanı'nda şalı maske olarak kullanan Hintli bir kadın.
    • Hong Kong'da koruyucu maske takan bir adam.
    • Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, Maskeler sizin başkasından virüs almanızı engellemiyor. Maskeler, hastalığınızın damlacık yoluyla başkalarına bulaşmasını önlüyor. O yüzden biz genel topluma maske takmayı çok önermiyoruz dedi.
    • Koruyucu elbise giyen bir asker, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlere talimat veriyor.
    • Maske ve gözlük takan genç kadın, Pekin'de sokaktan geçerken.
    • Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Tianhe Uluslararası Havaalanı'nda tahliye uçuşları işlemleriyle ilgilenen koruyucu kıyafetli görevli.
    © AFP 2019 / Antony Wallace
    Hong Kong'da artan talep nedeniyle maske sıkıntısı yaşandığı için insanlar kendilerini korumak amacıyla alternatif yollara başvurmak zorunda kalıyor.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104133/45/1041334561.jpg
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202002051041336945-maske-sikintisi-yasayan-asya-ulkeleri-vatandaslarindan-olaganustu-onlemler/

    Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken dünya hastalığa karşı teyakkuzda.

    Özellikle Asya ülkelerinde kontrol ve dezenfeksiyon noktaları, yüz maskesi satın almak için oluşan uzun kuyruklar ve hükümetleri koronavirüsün yayılma riskine karşı önlem almaya çağıran protesto gösterileri görüntüleri, salgının yol açtığı paniği gözler önüne seriyor. Artan talep nedeniyle maske sıkıntısı yaşayan Çinliler, virüse karşı kendini korumak için maske olarak çeşitli malzemeleri de kullanmak zorunda kalıyor.

    İnsanların salgına karşı verdiği tepkiyi gösteren çarpıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (83)

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    Etiketler:
    yüz maskesi, Salgın, Koronavirüs
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