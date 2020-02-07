Erzurum esnafı doğal afetlerden sonra doğaya 2001 ekmek bıraktı: 'Hayvanlara huzur vermeyen toplum huzur bulamaz'

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların ardından "Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun kendisi de huzur bulamaz" diyerek doğaya yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.
Hollywood'un Altın Çağı'ndan geriye kalan son aktörlerinden biri olan ve akıllara 'Spartaküs', ‘Zafer Yolları’ ve ‘Vahşi Mücadele’ gibi filmleriyle kazınan ünlü oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında vefat etti.
Bahçesaray İlçesi’nde meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren asker ve korucular için tören düzenledi. Ailelerin gözyaşlarına boğulduğu ve ağıtların yakıldığı törenin ardından yaşamını yitiren güvenlik güçleri memleketlerine uğurlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken dünya hastalığa karşı teyakkuzda.
İki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Shakira, ABD’de düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da düet yaptı. İkili, izleyenleri hayran bıraktı.
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