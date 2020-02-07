Rusya'da baykuş yetiştiriciliğiyle bilinen hayvanat bahçesinden kareler

Baykuşlar son derece zeki olarak tasvir edilirken gerçekte eğitilmesi oldukça zordur. Papağanlar, şahinler ve hatta güvercinler gibi çeşitli kuşlar baykuşlara göre daha kolay eğitilebilirler. Fotoğrafta: Royev Ruçey Ulusal Parkı'nda yetiştirilen büyük gri baykuşlardan Zheltiy (Sarı) adındaki baykuş, eğitim sırasında.