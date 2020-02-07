Rusya'da baykuş yetiştiriciliğiyle bilinen hayvanat bahçesinden kareler

Rusya’nın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Royev Ruçey Parkı’ndaki baykuşların görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki ‘Royev Ruçey’ isimli Ulusal Park, ülke genelinde büyük gri tür baykuş yetiştiriciliğiyle biliniyor. Burada yetiştirilen ve eğitim gören baykuşlar uçuşlarıyla parkı ziyaret eden birçok doğa aşığını büyülüyor.
Rusya’nın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Royev Ruçey Parkı’ndaki baykuşların görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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