Güney Koreliler Parazit'in Oscar başarısıyla havalara uçtu

Oscar'a altı dalda aday olan Parazit; En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon-ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında ödüle layık görüldü. Parazit, ilk kez orijinal dili İngilizce olmayan bir filmin En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Ayrıca Oscar kazanan ilk Güney Kore filmi oldu.