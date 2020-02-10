İlklerin yaşandığı 92. Oscar Ödülleri töreninden kareler

Bu sene 92. kez gerçekleştirilen Oscar Ödülleri, ilklerin yaşandığı bir gece oldu. En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'ya gitti. İlk kez bir yabancıya giden bu ödülle birlikte Ho, Oscar tarihine geçmiş oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. En İyi Film Ödülü ise geceye damga vuran Parazit filmine gitti.

Birçok ünlü ismin boy gösterdiği tören ve sonrası düzenlenen geleneksel partiden kareler, Sputnik’in derlediği seçkide.