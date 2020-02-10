Kayıt
17:19 10 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    İlklerin yaşandığı 92. Oscar Ödülleri töreninden kareler

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Güney Kore yapımı 'Parazit' (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti. Bunun yanı sıra Parazit, yönetmeni Bong Joon Ho'ya 'En İyi Yönetmen' ödülünü getirirken, 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı. Fotoğrafta: Parazit filminin senaryosunu yazan Han Jin-won (solda) ve yönetmeni Bong Joon Ho, ödülleriyle poz verirken
    • 'Judy' filmi ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Renee Zellweger kazandı.
    • 'Joker' filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Phoenix, konuşmasını rahmetli kardeşi River Phoenix yazdığı şiirden Kurtuluşa sevgiyle koşun ve barış sizi takip edecek sözleriyle noktaladı.
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü de 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood ) filmindeki rolüyle Brad Pitt kazandı.
    • Oscar Ödül Töreni sonrası düzenlenen geleneksel Vanity Fair partisine katılan oyuncu Sofia Vergara
    • Vanity Fair Oscar partisine katılan Brezilyalı süper model Adriana Lima, kırmızı halıda poz verirken.
    • Oscar Ödül Töreni’nde sahne alan ünlü şarkıcı ve besteci Elton John
    • Vanity Fair partisine katılan oyuncu Jessica Alba.
    • 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern'e (sağda) gitti
    • Oyuncu Kim Kardashian (solda) ve model Kylie Jenner, Vanity Fair Oscar partisi kırmızı halısında poz verirken
    • Şarkıcı Justin Bieber'in eşi model Hailey Bieber, Vanity Fair Oscar partisinde.
    • Joker filmiyle En İyi Film Müziği Ödülünü kazanan İzlandalı müzisyen ve besteci Hildur Guonadottir
    • En İyi Görsel Efekt Ödülünü takdim eden oyuncular James Corden (solda) ve Rebel Wilson, kedi köstümleriyle dikkat çekti.
    • Oscar Ödülleri töreninin geleneksel olarak yapıldığı Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'ndan bir kare.
    © AFP 2019 / Robyn Beck
    Güney Kore yapımı 'Parazit' (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti. Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya 'En İyi Yönetmen' ödülünü getirirken, 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı. Fotoğrafta: Parazit filminin senaryosunu yazan Han Jin-won (solda) ve yönetmeni Bong Joon Ho, ödülleriyle poz verirken
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104136/79/1041367967.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202002101041371231-ilklerin-yasandigi-92-oscar-odulleri-toreninden-kareler/

    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

    Bu sene 92. kez gerçekleştirilen Oscar Ödülleri, ilklerin yaşandığı bir gece oldu. En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'ya gitti. İlk kez bir yabancıya giden bu ödülle birlikte Ho, Oscar tarihine geçmiş oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. En İyi Film Ödülü ise geceye damga vuran Parazit filmine gitti.

    Birçok ünlü ismin boy gösterdiği tören ve sonrası düzenlenen geleneksel partiden kareler, Sputnik’in derlediği seçkide.

    Etiketler:
    Güney Kore, Sinema, Joaquin Phoenix, Bong Joon-ho, Parazit, Oscar Ödülü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Güney Koreliler Parazit'in Oscar başarısıyla havalara uçtu
    Karikatür
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet