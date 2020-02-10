2020 Rusya Güzeli adayları Moskova'da podyumda yürüdü

AVM ziyaretçilerinin ilgisini çeken etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki Metropolis AVM’si geleneksel açık seçmelere ev sahipliği yaptı. Seçmelere ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce güzel katıldı.
AVM ziyaretçilerinin ilgisini çeken etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Oscar tarihinde bir ilke imza atan, ödüller silip süpüren Güney Kore yapımı Parazit filmi, ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Siyasiler kutlama yarışına girdi, gazeteler ödülü manşetlerine taşıdı, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenen halk da büyük coşku yaşadı.
Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki ‘Royev Ruçey’ isimli Ulusal Park, ülke genelinde büyük gri tür baykuş yetiştiriciliğiyle biliniyor. Burada yetiştirilen ve eğitim gören baykuşlar uçuşlarıyla parkı ziyaret eden birçok doğa aşığını büyülüyor.
Japonya’da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan cruise gemisinde bulunan 41 yolcuda daha virüs tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 61’e yükseldi. Bununla birlikte Japonya 80 vakayla, Çin’in ardından en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu.
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