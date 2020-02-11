Yeni Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de yükselmeye başladı

Taksim’i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.
Taksim'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performanslarını sergileneceği opera salonu ortaya çıktı.
Taksim’i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki Metropolis AVM’si geleneksel açık seçmelere ev sahipliği yaptı. Seçmelere ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce güzel katıldı.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Oscar tarihinde bir ilke imza atan, ödüller silip süpüren Güney Kore yapımı Parazit filmi, ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Siyasiler kutlama yarışına girdi, gazeteler ödülü manşetlerine taşıdı, koronavirüs salgını nedeniyle endişelenen halk da büyük coşku yaşadı.
Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki ‘Royev Ruçey’ isimli Ulusal Park, ülke genelinde büyük gri tür baykuş yetiştiriciliğiyle biliniyor. Burada yetiştirilen ve eğitim gören baykuşlar uçuşlarıyla parkı ziyaret eden birçok doğa aşığını büyülüyor.
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