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    Maskeli modeller, New York Moda Haftası defilesine damga vurdu

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    • The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.
    • Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya genelinde panik yaratan koronavirüs salgını konusu, The Blonds markasının yeni koleksiyonu üzerinde de etki bıraktı. Bazı modeller podyumda koruyucu maskelerle yürüdü.
    • New York Moda Haftası'ndaki The Blonds: 2020-2021 Sonbahar/Kış defilesinden bir kare.
    • 4-13 Şubat arasında düzenlenen New York Moda Haftası kapsamındaki The Blonds markasının defilesine katılan modellerden biri.
    • Sıradışı krasyonlarıyla bilinen The Blonds markasının defilesinden bir kare.
    • Her açıdan birbirinden farklı modellerin podyuma çıkmasına özellikle dikkat edildiği defilede, sıra dışı tasarımlar sergilendi.
    • Tasarımcı David ve Phillipe Blond'un görkemli el işçiliğini yansıttığı tasarımlar, Moda Haftası misafirlerinin en çok beğendiği detaylardan biriydi.
    • Müzik, sinema ve sanattan ilham alarak kışkıştıcı koleksiyonlar yaratmayı hedefleyen lüks marka The Blonds, yeni koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında sergiledi.
    • The Blonds bugüne dek Beyonce, Madonna, Katy Perry, Rihanna ve Jennifer Lopez için yaptığı özel tasarımlarla da çok konuşulmuştu.
    • 2020-2021 Sonbahar/Kış koleksiyonunda, The Blonds'un eski koleksiyonlarında olduğu gibi, şeytan ve melek temaları, görkemli işlemeler ve 'Rock Star' tarzındaki küçük ama güçlü detaylar bulunuyor.
    • New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen The Blonds defilesine katılan modeller.
    © REUTERS / Caitlin Ochs
    The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104137/90/1041379055.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202002111041380252-maskeli-modeller-new-york-moda-haftasi-defilesine-damga-vurdu/

    Phillipe ve David Blond'un 2007'de yarattığı ve sıra dışı çizgisiyle öne çıkan The Blonds'un yeni koleksiyonunun sergilendiği defile, New York Moda Haftası'na damga vurdu.

    Her defilesiyle olay yaratan ünlü markanın 2020-2021 Sonbahar-Kış tasarımlarında Çin'den hızla yayınlan ve dünyayı panik hale getiren koronavirüs salgını temasının etkisi de bazı modellerin koruyucu maske takmasıyla hissedildi.

    İzleyicilerin büyük ilgisiyle karşılanan ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    defile, modacı, New York Moda Haftası
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    The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.
    Maskeli modeller, New York Moda Haftası defilesine damga vurdu
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