Maskeli modeller, New York Moda Haftası defilesine damga vurdu

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https://tr.sputniknews.com/foto/202002111041380252-maskeli-modeller-new-york-moda-haftasi-defilesine-damga-vurdu/
Phillipe ve David Blond'un 2007'de yarattığı ve sıra dışı çizgisiyle öne çıkan The Blonds'un yeni koleksiyonunun sergilendiği defile, New York Moda Haftası'na damga vurdu.
Her defilesiyle olay yaratan ünlü markanın 2020-2021 Sonbahar-Kış tasarımlarında Çin'den hızla yayınlan ve dünyayı panik hale getiren koronavirüs salgını temasının etkisi de bazı modellerin koruyucu maske takmasıyla hissedildi.
İzleyicilerin büyük ilgisiyle karşılanan ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik'in galerisinde.
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