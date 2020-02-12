2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın finalistleri belli oldu

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2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasında 10 farklı profesyonel kategoride kısa listeye giren çalışmalar açıklandı.
Bu yıl yüzlerce ülkeden profesyonel fotoğrafçılar, 135 binden fazla çalışmasını sundu.
Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli yarışmaları arasında görülen Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Türkiye, Rusya, İran, Çin, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin temsil edildiği 2020 kısa listesine giren profesyonel çalışmaların bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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