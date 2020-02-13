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    Rusya'da eğitim gören Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

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    Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışmak üzere Rusya'da eğitim gören Türk öğrenciler mezun oldu.
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    Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde eğitim alan üçüncü Türk öğrenci grubu, diplomalarını aldı.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi'nde (NRNU MEPhI) okuyan üçüncü Türk öğrenci grubu, Türk yetkilerinin de katıldığı törenle diplomalarını aldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdür Vekili Halil İbrahim Dere, törende yaptığı konuşmada, mezun olan Türk öğrencileri gösterdikleri çaba dolayısıyla tebrik etti.

    Nükleer enerjinin Türkiye için 60 yıllık bir rüya olduğuna işaret eden Dere, "Fakat burada, artık bu rüyanın gerçeğe dönüşmeye başladığı anlardan birini daha yaşıyoruz" dedi.

    Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Yuliya Zholobova da mezun olan Türk öğrencilerin çok başarılı birer uzman haline geldiklerini ifade etti.

    Öğrencilerin Akkuyu NGS'de istihdam edilmek üzere teklifler aldıklarını dile getiren Zholobova, "Öğrenciler, burada eğitim almaya başladıklarında mutlaka zorlandılar ancak birbirlerine güçlü bir şekilde destek oldular. Şimdi Akkuyu Nükleer'de yapacakları çalışmaları dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

    NRNU MEPhI'den mezun olan Özlem Arslan, Rusya'da gördükleri eğitim sayesinde Akkuyu NGS'de kullanılacak çeşitli parça ve üniteleri yakından görme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Ülkemizdeki ilk NGS'de çalışacağımız için çok mutluyum. Nükleer enerji sayesinde ülkemiz için temiz enerji üretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    150'den fazla Türk öğrenci eğitimlerini sürdürüyor

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

    2018'de 35 Türk öğrencinin bulunduğu ilk grup ve geçen yıl 53 kişilik diğer bir grup, MEPhI'de nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik uzmanlık dalında 6.5 yıl süren eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştu.

    Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında 150'den fazla Türk öğrenci grubu da personel yetiştirme programı çerçevesindeki eğitimlerini sürdürüyor.

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