Salgın korkusuyla hayalet bölgeye dönüşmüş Çin şehirlerinden görüntüler

Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı bin 369'a yükseldi. Dün, virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybederken, bunun açık ara farkla şu ana kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu belirtildi.

Virüs korkusu sadece hastalığın ortaya çıktığı Wuhan kentini değil, başkent Pekin ve en büyük kentlerinden Şanghay olmak üzere birçok şehirde hayatı felç etti.

Çin’de virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seren görüntüler, Sputnik’in galerisinde.