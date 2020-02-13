Çin büyük değişimlerden geçti ama 75 yaşındaki Pekin çöpçatanı yarım asırdır popülerliğinden bir şey kaybetmedi

Evlilik, ataerkil toplumun temel taşıyken, zamanla gözden düştü ve Çin'deki doğum oranı 2018 yılında son 70 yılın en düşük düzeyini gördü. Ama Zhu insanların aşk arayışında değişen bir şey olmadığını söylerken bu yöndeki talepler telefonunu sık sık çaldırıyor. Pekin çöpçatanı, "Anlamlı bir uğraş, o yüzden devam ettim" diye açıklarken, bunun karlı bir iş olmadığını ve çocuklarının mali desteğiyle ayakta kaldığını ekliyor.