Çin büyük değişimlerden geçti ama 75 yaşındaki Pekin çöpçatanı yarım asırdır popülerliğinden bir şey kaybetmedi

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Mao'nun 'Halka Hizmet' sloganından esinlenerek yarım asırdır çöpçatanlık yapan Zhu, ekonomik ve toplumsal dönüşüme, internetten tanışmanın yaygınlaşmasına rağmen hala popüler. Müşteri profili beyaz yakalı kadınlara evrilen 75 yaşındaki 'Eros' "Yüksek eğitimli kadınlar yüksek maaş alıyorlar ve erkeklere yüksekten bakacak kadar uzun boylular" diyor.
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AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA
Zhu Fang'ın oturma odasının duvarları modası geçmiş saç kesimleri ve kıyafetler içindeki kadın ve erkeklerin yüzlerce vesikalık fotoğrafıyla kaplı.
75 yaşındaki Zhu Fang yarım asırdır Pekin'in en popüler çöpçatanlarından biri.
Çin'in koronavirüs salgınından kırıldığı bu dönemde bile gördüğü rağbetten bir şey kaybetmiş değil.
Ama onun yalnız kalpleri birleştirme sanatına ilk atıldığı günden beri Çin muazzam toplumsal değişimlerden geçti.
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