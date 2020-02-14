‘Başkent Mobil’ uygulaması tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, büyükşehir belediyelerinin yönetimlerinin çok büyük miktarlarda bütçeleri idare ettiğine değinerek, "Bu bütçeyi bazen dinozorlara, gereksiz kapılara, saat kulelerine veya kimsenin kullanmadığı spor tesislerine harcayabilirler. Oysa ki belediye yönetimleri şehir halkına ait olan paraları harcarlar. Dolayısıyla bu bütçelerin nasıl kullanılacağı konusunda şehrin bireysel ve kurumsal hemşehrilerinin söz hakkı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kalitesini artıracak hizmetlere, dezavantajlı gruplar da dahil herkesin eşit fırsatlarla erişime sahip olmasının gerektiğini aktaran Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmek için teknolojinin olanaklarından sonuna kadar yararlanarak önce 'akıllı belediye' haline gelmemiz, sonrasında da nihai hedefimiz olan 'akıllı Ankara'yı tesis etmemiz gerekiyor. Bu anlayış ve felsefe ile, akıllı belediyecilikten akıllı Ankara'ya doğru uzanan yolun başlangıcını bugün hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sunacağımız akıllı belediye uygulaması sadece bir teknolojik dönüşümü işaret etmemektedir. Bundan daha da önemlisi yerel demokrasi açısından önemli bir devrime de kapı aralamaktadır. Bu uygulamanın en büyük çıktısı e-demokrasinin hayat bulmasıdır. E-demokrasi anlayışımız doğrultusunda, ismini dahi Ankaralıya sorarak kararlaştırdığımız yeni akıllı belediye uygulamasıyla vatandaşlarla birlikte Ankara'yı yönetmenin kapısını sonuna kadar açıyoruz."

‘Yazın belediye otobüsleri ücretsiz wi-fi alanı haline gelecek’

Mansur Yavaş, Başkent Mobil uygulamasını modellerken uluslararası örnekleri incelediklerini, ilerleyen süreçte bu uygulamayı geliştirip iklim değişikliği eylem planından sera gazlarının kontrolüne, akıllı enerji kullanımından akıllı ulaşım planlamasına ve akıllı afet yönetimine kadar birçok yeteneği geliştirmiş bir Ankara'ya ulaşmak istediklerini aktardı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Kısa vadede, haziran ayı sonuna kadar Başkent Mobil'in ikinci fazını tamamlayacağız. Bu faz tamamlandığında; bütün belediye otobüsleri ücretsiz wi-fi alanı haline gelecek. Otobüslerin iniş kapılarına yerleştireceğimiz ekranlar aracılığıyla sürücüler hakkında anketler yapabileceksiniz. EGO sürücülerinin takacağı ve merkeze veri gönderen akıllı bileklik ile şoförün tansiyon ve kalp ritmini periyodik olarak ölçüp, stres seviyesini belirleyebileceğiz. Tüm iş makinelerimize takacağımız kamera ve online yayın sistemleri ile istediğiniz zaman belediyemizin yürüttüğü çalışmaları naklen izleyeceksiniz. Geldiğimiz noktada artık 'akıllı belediye' ve 'akıllı Ankara' bizim için bir hayal veya ütopya değil, gerçekleştirilecek bir vizyondur."

‘Başkent Mobil’ uygulaması

Yavaş, konuşması sırasında "Başkent Mobil" ile vatandaşlara sunulan hizmetleri de tanıttı. Yavaş'ın verdiği bilgilere göre, uygulama üzerinden belediyenin hizmetlerine, ihalelere ilişkin canlı yayınlar izlenebilecek, karla mücadele gibi konularda hangi araçların nerede çalıştığı görülebilecek. İlerleyen zamanda da vatandaşlar kendisine en yakın bölgede çalışan belediye aracının yerini görüp, bir aksaklık durumunda kendi semtine gelmesini sağlayabilecek.

Uygulamadaki "acil bildirim butonu" ile sokakta, ulaşımda yaşanan aksaklıklar sesli, görüntülü ve yazılı mesaj olarak iletilebilecek. Ayrıca "mor buton" gibi aile içi şiddet konuları da belediyeye ulaştırılacak.

'Otobüs şoförleri durakta engelli vatandaş beklediğini önceden bilecek'

"Çözüm üretme merkezi" üzerinden de vatandaş talepleri ilçe belediyelerinin de ilgili birimlerine yönlendirilecek. Uygulama üzerinden ASKİ'nin online işlemleri yapılacak, planlı su kesintileri duyurulacak. Vatandaşlara bulunduğu semtteki planlı su kesintilerine ilişkin de uyarı mesajı gönderilecek.

Başkent Mobil üzerinde vatandaşların kullanacağı "engelli yolcu bildirimi" tuşuna tıklandığında otobüs şoförleri bir sonraki durakta engelli bir yolcunun beklediğini bilecek.

Engelsiz Ulaşım Projesi kapsamında, "Geleceği Yazan Kadınlar Yarışması"nda ödül kazanan uygulamayı Başkent Mobil üzerinden hayata geçirdiklerini anlatan Mansur Yavaş, projenin mimarı olan eğitimciler ile filmde rol alan Necati isimli engelli çocuk ve annesini sahneye davet ederek teşekkürlerini iletti.

'‘E-demokrasi’ ile vatandaşlara görüşleri sorulacak'

"Otobüs Nerede" uygulamasının da entegre edildiği Başkent Mobil üzerinden AnkaraKart'a bakiye yükleme yapılabilecek. Belediye faaliyetlerinde, projelerinde gönüllü olarak yer almak isteyenler uygulama üzerinden başvuruda bulunabilecek.

"E-demokrasi" ile Ankara'yı ilgilendiren konularda bir sonraki yılın bütçesi hazırlanırken insanlara "semtinizde gördüğünüz en önemli aksaklık nedir? Belediyenin nereye para harcamasını istersiniz?" sorularını içeren anketler de düzenlenecek.

Konum özelliğiyle sadece belli mahallerin sorunlarını ilgilendiren konularda ise bu bölgede oturan vatandaşlara görüşlerini soran mesajlar gidecek. Muhtar mobil uygulamasıyla acil ihtiyaçların anında belediyeye bildirilmesine yönelik uygulama da Başkent Mobil ile devam edecek.

Yavaş, hali hazırda belli parklarda bulunan kamera uygulamasının sayısını ilçe belediyeleri ile iş birliğinde artırmak istediklerini vurgulayarak, ilerleyen dönemde bu sistemin geliştirilmesiyle ailelerin çocuklarını kontrol edebilmesi için park ve bahçelerde bulunan kent kameralarına erişiminin sağlanacağını kaydetti.

‘Kültür Ankara’ ile yaklaşan etkinlikler takip edilebilecek

Uygulamanın "Kültür Ankara" bölümünde ise başkentte düzenlenecek bütün etkinliklere ulaşılabilecek. Mobil uygulama üzerinden yapılan etkinliklerde internet kotasından düşme olmayacak.

‘Pati destek’ uygulaması sayesinde de sokak hayvanları ile ilgili yardım talepleri Başkent Mobil üzerinden iletilecek.

Ayrıca en yakın eczane, afet ve hava durumu, belediye çalışması sebebiyle trafik yoğunluğu olup olmadığı gibi bilgilerin de uygulamada yer aldığını anlatan Yavaş, ilerleyen dönemde park ve rekreasyon alanlarında da ücretsiz internet hizmetini sunacaklarını bildirdi.

Yavaş, "Yaza bütün otobüslerimizde ücretsiz wifi bağlantısı olacak. Park ve rekreasyon alanlarında da internet ücretsiz kullanılabilecek" dedi.

Daha sonra görme engelliler için sesli kullanma özelliğinin geliştirilmesini sağlayan görme engelli İbrahim Elibal, uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı.