2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü

Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair arşiv fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından biri olarak bilinen Dresden bombardımanı, tam 75 yıl önce yapıldı.
Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair arşiv fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
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