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19:01 14 Şubat 2020
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    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü

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    • Dresden bombardımanı, yok edilen bir şehir ve katledilen binlerce siville beraber, yakın tarihin en büyük katliamları arasında yerini aldı.
    • 13 - 14 Şubat 1945 tarihlerinde ABD ve Birleşik Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bombardımanını yaşayan Dresden, dakikalar içerisinde hayalet kente döndü. Hiroşima ve Nagazaki'den büyük olmasa da bu yıkım, Avrupa tarihinin en büyük kıyımı oldu.
    • Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    • İngiliz ve Amerikan bombardımanından sonra Dresden'in çoğu yıkıldı.
    • Bombardıman sonucu yıkılmış olan dünyaca ünlü Dresden Sanat Galerisi.
    • Bombardıman sırasında on binlerce kişi öldü, birçoğu yangın fırtınasında boğularak can verdi
    • Alman arşivlerinde bulunan bu fotoğrafta enkaza dönüşmüş Dresden Opera Tiyatrosu'nun bombardıman sonrası hali görüntülendi, 1945.
    • Enkazın kaldırılması yıllar sürdü.
    • 1951 yılında çekilen bu fotoğrafta görüldüğü gibi kentteki enkaz yıllarca kaldırılamadı.
    • Doğu Almanya döneminde, Dresden'in büyük kısmı yıkık kaldı. Bu fotoğraf 1970'te çekildi.
    © Sputnik /
    Dresden bombardımanı, yok edilen bir şehir ve katledilen binlerce siville beraber, yakın tarihin en büyük katliamları arasında yerini aldı.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104140/65/1041406585.jpg
    Sputnik Türkiye
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    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından biri olarak bilinen Dresden bombardımanı, tam 75 yıl önce yapıldı.

    Modern savaş tarihinin en korkunç hava saldırıları
    © Fotoğraf : Public domain
    Modern savaş tarihinin en korkunç hava saldırıları
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    13-14 Şubat 1945'te Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının Almanya’nın Dresden kentine düzenlediği bombardıman sırasında oluşan yangın fırtınası, şehrin tarihi merkezini tamamen yok etti, on binlerce sivil öldü. Saldırıda fosfor bombası gibi yasaklı silahlar da kullanıldı. Saldırı sona erdiğinde, Dresden şehri tamamen tahrip edilmiş, sivil alanlar da dahil olmak üzere yerleşim yerleri yerle bir edilmiş haldeydi.

    Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair arşiv fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Bombardıman, Almanya, 2. Dünya Savaşı, Dresden
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    Multimedya
    Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü
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