2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü

2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından biri olarak bilinen Dresden bombardımanı, tam 75 yıl önce yapıldı.

13-14 Şubat 1945'te Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının Almanya’nınkentine düzenlediği bombardıman sırasında oluşan yangın fırtınası, şehrin tarihi merkezini tamamen yok etti, on binlerce sivil öldü. Saldırıda fosfor bombası gibi yasaklı silahlar da kullanıldı. Saldırı sona erdiğinde, Dresden şehri tamamen tahrip edilmiş, sivil alanlar da dahil olmak üzere yerleşim yerleri yerle bir edilmiş haldeydi.

Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair arşiv fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.