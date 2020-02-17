İdlib’in stratejik Maarat el Numan kentine geri dönüşler başladı

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Ocak sonunda Suriye hükümet güçleri tarafından teröristlerden kurtarılan İdlib'in en büyük ilçesi olan Maarat el Numan kentine siviller geri dönmeye başladı.
Geçen Kasım ayından beri süren şiddetli çatışmalar nedeniyle kent sakinleri tarafından terk edilen şehrin, Suriye ordusunun kontrolü altına girmesinin ardından yaşam gittikçe canlanmaya başladı.
Stratejik açıdan kilit öneme sahip olan Maarat el Numan’dan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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