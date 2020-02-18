Google Earth’tan nefes kesen Dünya manzaraları

https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104142/79/1041427960.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202002181041430462-google-earthtan-nefes-kesen-dunya-manzaralari/
Google, dünyanın güzelliklerini farklı açılardan sunan Earth View’da yüksek çözünürlüklü bin yeni fotoğraf yayımladı.
Bu koleksiyonu son 10 yılda zenginleşen Earth View’ın tek seferde yaptığı en büyük güncellemesi oldu. Meraklılara binlerce harika fotoğraf sunan Google Earth View‘da görüntüler uzaydan uydular aracılığıyla çekiliyor.
Kimisi insan yapımı, kimisi doğal, ama yine de büyüleyen Dünya manzaraları, Sputnik’in seçkisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)