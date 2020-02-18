Google Earth’tan nefes kesen Dünya manzaraları

Bu koleksiyonu son 10 yılda zenginleşen Earth View’ın tek seferde yaptığı en büyük güncellemesi oldu. Meraklılara binlerce harika fotoğraf sunan Google Earth View‘da görüntüler uzaydan uydular aracılığıyla çekiliyor.

Kimisi insan yapımı, kimisi doğal, ama yine de büyüleyen Dünya manzaraları, Sputnik’in seçkisinde.