Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu oldu: Derslere de katılıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve ’Fındık’ adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılıyor.