25 yılda 850 cep telefonu biriktirdi

Samsun’da, 53 yaşındaki telefoncu Adnan Alparslan, 25 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Dünyanın en eski cep telefonlarının da yer aldığı koleksiyonu için yaklaşık 35 bin TL harcayan Alparslan, 850 cep telefonu biriktirdi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve ’Fındık’ adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılıyor.
Google, dünyanın güzelliklerini farklı açılardan sunan Earth View’da yüksek çözünürlüklü bin yeni fotoğraf yayımladı.
Ocak sonunda Suriye hükümet güçleri tarafından teröristlerden kurtarılan İdlib'in en büyük ilçesi olan Maarat el Numan kentine siviller geri dönmeye başladı.
Karaköy’deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı.
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