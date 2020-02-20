15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi

Sağlık çalışanları ambulanslarla hayat kurtarmak için İstanbul trafiğinde saniyelerle yarışırken bazı ambulans firmaları kayıt dışı ambulanslarıyla yetersiz teknik donanım ve personelle hasta taşıyarak vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Kimi özel ambulans firmaları için ise hem ruhsatsız faaliyet göstermek hem de para karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yaptığı iddiaları ortaya atılıyor.