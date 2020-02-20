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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel ambulans' denetimi

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    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    © İHA / ALPER SUAT TUTAŞI - HASİBE KARADAĞ
    Sağlık çalışanları ambulanslarla hayat kurtarmak için İstanbul trafiğinde saniyelerle yarışırken bazı ambulans firmaları kayıt dışı ambulanslarıyla yetersiz teknik donanım ve personelle hasta taşıyarak vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Kimi özel ambulans firmaları için ise hem ruhsatsız faaliyet göstermek hem de para karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yaptığı iddiaları ortaya atılıyor.
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    İstanbul’da yeterli donanıma sahip olmamasına rağmen hasta taşıyan ve kullanım amacı dışında yüksek ücretle yolcu taşımacılığı yapan ambulansları tespit edilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapıldı.

    Denetimlerde konuşan özel ambulans şoförü Mehmet Turan, “Sağlık işi yapıyoruz bunu ticari bir amaca döktüler, taksici muamelesi görmeye başladık. Bunun önüne geçmek için şu an gördüğüm şey çok güzel bir şey” dedi.

    Etiketler:
    Ambulans, Denetim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel ambulans' denetimi
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