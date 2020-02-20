15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi

Denetimlerde konuşan özel ambulans şoförü Mehmet Turan, “Sağlık işi yapıyoruz bunu ticari bir amaca döktüler, taksici muamelesi görmeye başladık. Bunun önüne geçmek için şu an gördüğüm şey çok güzel bir şey” dedi.
İstanbul’da yeterli donanıma sahip olmamasına rağmen hasta taşıyan ve kullanım amacı dışında yüksek ücretle yolcu taşımacılığı yapan ambulansları tespit edilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapıldı.
Denetimlerde konuşan özel ambulans şoförü Mehmet Turan, “Sağlık işi yapıyoruz bunu ticari bir amaca döktüler, taksici muamelesi görmeye başladık. Bunun önüne geçmek için şu an gördüğüm şey çok güzel bir şey” dedi.
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