Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin "Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamların saldırıyı aydınlatmak için gerekli çabayı göstereceklerine inanıyorum" dedi. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Hanau kentinden kareler, Sputnik'in galerisinde.