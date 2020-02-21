Moskova metrosunda Zafer Bayramı temalı özel tren tanıtıldı

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Bu yıl Rusya’da 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için hazırlıklar kapsamında, yakında Moskova metrosunda kullanıma sunulacak ‘Zafere Giden Yol’ isimli özel trenin tanıtımı yapıldı.
Moskova metrosunun 'Halka Hattı'na hizmet verecek trenin her vagonunda 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı yıllarında Rusya’nın farklı bölgelerinde yaşanan kahramanlıklar pankartlarla anlatılıyor.
Zafer Günü temalı özel tren tanıtımından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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