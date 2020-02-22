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14:41 22 Şubat 2020
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    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında

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    • 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf ilçesi kısmen sular altında kaldı.
    • Geçen yıl temmuz ayında Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte Hasankeyf’te sular hızla yükselmeye başladı.
    • Hasankeyf’te yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprünün büyük bir kısmı sular altında kaldı.
    • Köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Eski köprü ayakları da büyük oranda sulara gömüldü.
    • Eski köprü ayakları da birkaç gün sonra tamamen kaybolacak.
    • Yaşam alanının kalmadığı ve ulaşımın olmadığı Hasankeyf'in su altında kalmasını izleyen vatandaşlar hüzünlü anlar yaşıyor.
    • Baraj alanında biriken su seviyesi, yüzde 20'ye ulaşırken, bahar ayında 10.5 milyar metreküp su toplayacağı ve 60 yıllık köprünün tamamen sular altında kalacağı belirtiliyor.
    • Suların yükselmesi ile birlikte eski yerleşim birimlerinin yanı sıra Irmak, İncirli köyleri ile Suçeken, Urganlı ve Kesmeköprü köyleri de sular altında kaldı.
    • Büyük bir bölümü sular altında kalması işle birlikte Hasankeyf’e giden köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
    • Hasankeyf'in Dicle Vadisi ve köylerle bağlantısını sağlayan eski asfalt yol su altında kaldı. Köylüler ara yollar ile ana yol ile bağlantıyı sağlıyor.
    • Suların yükselmesi nedeni ile Kılıç ile Urganlı Köyü'nün de birkaç gün içinde kendi aralarındaki bağlantıları, yolun su altında kalacağından kesilecek.
    • Baraj sularının Suçeken köyünü aşıp Asma Köprü civarına kadar giderken köprünün yakın dönemde sulara gömüleceği bekleniyor.
    • Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
    • Liman inşaatının bitmesi ile kente ulaşım ise sadece tekne ve botlarla yapılacak.
    • Hasankeyf sakinleri ve çevre illerden gelen vatandaşlar, her gün suyun yükselmesini izliyor. Kimi vatandaşlar da son kez fotoğraf çektirerek, son demleri ölümsüzleştiriyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    12 bin yıllık tarihi Hasankeyf ilçesi kısmen sular altında kaldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104145/47/1041454756.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202002221041454896-antik-kent-hasankeyfte-evler-kopruler-yollar-sular-altinda/

    Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.

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    Etiketler:
    Hasankeyf, Köprü, Ulaşım, Baraj
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