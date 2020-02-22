Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında

Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.
Bu yıl Rusya’da 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için hazırlıklar kapsamında, yakında Moskova metrosunda kullanıma sunulacak ‘Zafere Giden Yol’ isimli özel trenin tanıtımı yapıldı.
Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.
İstanbul’da yeterli donanıma sahip olmamasına rağmen hasta taşıyan ve kullanım amacı dışında yüksek ücretle yolcu taşımacılığı yapan ambulansları tespit etmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapıldı.
Samsun’da, 53 yaşındaki telefoncu Adnan Alparslan, 25 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Dünyanın en eski cep telefonlarının da yer aldığı koleksiyonu için yaklaşık 35 bin TL harcayan Alparslan, 850 cep telefonu biriktirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)