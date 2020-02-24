Kayıt
17:32 24 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlamaları

    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Vatan Savunucuları Günü Rusya'da her yıl 23 Şubat'ta kutlanıyor. Anlatılan farklı versiyonlardan birine göre 22 Şubat 2018’de ‘Sosyalist Vatanımız Tehlikede’ adlı bir duyuru yayınlandı, ardından 23 Şubat'ta Moskova, St. Petersburg ve birçok kentte gösteriler yapıldı, gösteriler sırasında işçiler, Kızıl Ordu’ya katılarak Vatanlarını Alman ordusundan korumaya çağrıldı.
    • Ruslar ilk kez Kızıl Ordu’nun kuruluş yıldönümünü 23 Şubat 1919’da kutladı.
    • 1922’de ise aynı günde Moskova’da Kızıl Meydan’da ilk kez Devrimci Askeri Konsey Başkanı Lev Troçki tarafından düzenlenen askeri geçit töreni yapıldı.
    • 1922’den itibaren 23 Şubat kutlamalarına ‘Kızıl Ordu Günü’ adı verildi.
    • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1946’dan itibaren Sovyetler Birliği’nde 23 Şubat’ta ‘Sovyet Ordusu Günü’, 1949’dan sonra ise ‘Sovyet Ordusu ve Donanma Filosu Günü’ olarak kutlandı.
    • Aralık 2001’de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 23 Şubat’ın ‘Vatan Savunucuları Günü’ olarak resmi bayram yapılması yönündeki öneriyi destekledi.
    • 23 Şubat hem iş arkadaşları ile aynı ortamda, hem de ailelerde kutlanan bir gün.
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Vatan Savunucuları Günü Rusya'da her yıl 23 Şubat'ta kutlanıyor. Anlatılan farklı versiyonlardan birine göre 22 Şubat 2018’de ‘Sosyalist Vatanımız Tehlikede’ adlı bir duyuru yayınlandı, ardından 23 Şubat'ta Moskova, St. Petersburg ve birçok kentte gösteriler yapıldı, gösteriler sırasında işçiler, Kızıl Ordu’ya katılarak Vatanlarını Alman ordusundan korumaya çağrıldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104146/68/1041466848.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202002241041467429-rusyada-vatan-savunuculari-gunu-kutlamalari/

    Rusya’da her yıl 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde renkli etkinlikler düzenlendi.

    Sputnik, etkinliklerde objektiflere yansıyan en çarpıcı kareleri okurlar için derledi.

     

    İlgili konular:

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel ambulans' denetimi
    Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler
    Moskova metrosunda Zafer Bayramı temalı özel tren tanıtıldı
    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Rio Karnavalı’ndan rengarenk görüntüler
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • ‘Karnaval’ sözcüğü Portekizce ‘elveda et’ anlamı olan Carne Vale’den gelir.
      Son güncelleme: 15:14 24.02.2020
      15:14 24.02.2020

      Rio Karnavalı’ndan rengarenk görüntüler

      Brezilya’da dünyaca ünlü Rio Karnavalı başladı.

      16
    • Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
      Son güncelleme: 13:31 22.02.2020
      13:31 22.02.2020

      Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında

      Yazarı

      Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.

      15
    • Moskova metrosunda yakında kullanıma sunulacak Zafere Giden Yol isimli özel tren vagonlarından birinde yer alan resim.
      Son güncelleme: 19:56 21.02.2020
      19:56 21.02.2020

      Moskova metrosunda Zafer Bayramı temalı özel tren tanıtıldı

      Bu yıl Rusya’da 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için hazırlıklar kapsamında, yakında Moskova metrosunda kullanıma sunulacak ‘Zafere Giden Yol’ isimli özel trenin tanıtımı yapıldı.

      8
    • Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek sözünü verdi.
      Son güncelleme: 16:37 20.02.2020
      16:37 20.02.2020

      Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler

      Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

      7
    Multimedya
    Vatan Savunucuları Günü Rusya'da her yıl 23 Şubat'ta kutlanıyor. Anlatılan farklı versiyonlardan birine göre 22 Şubat 2018’de ‘Sosyalist Vatanımız Tehlikede’ adlı bir duyuru yayınlandı, ardından 23 Şubat'ta Moskova, St. Petersburg ve birçok kentte gösteriler yapıldı, gösteriler sırasında işçiler, Kızıl Ordu’ya katılarak Vatanlarını Alman ordusundan korumaya çağrıldı.
    Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlamaları
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet