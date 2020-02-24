Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlamaları

Sputnik, etkinliklerde objektiflere yansıyan en çarpıcı kareleri okurlar için derledi.
Rusya’da her yıl 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde renkli etkinlikler düzenlendi.
Sputnik, etkinliklerde objektiflere yansıyan en çarpıcı kareleri okurlar için derledi.
Brezilya’da dünyaca ünlü Rio Karnavalı başladı.
Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.
Bu yıl Rusya’da 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için hazırlıklar kapsamında, yakında Moskova metrosunda kullanıma sunulacak ‘Zafere Giden Yol’ isimli özel trenin tanıtımı yapıldı.
Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.
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