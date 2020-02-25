Moskova Maslenitsa Festivali: Rusya’nın başkentinde kışa nasıl veda ediliyor?

Sputnik, Moskova Maslenitsa Festifali’nden en canlı fotoğrafları derledi.
Rusya’da kışa veda edilip baharın gelişinin kutlandığı halk bayramı Maslenitsa, tüm hızıyla devam ediyor. Moskova, bu günlerde süren Moskova Maslenitsa Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.
Sputnik, Moskova Maslenitsa Festifali’nden en canlı fotoğrafları derledi.
2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Profesyonel Mimarlık kategorisinde kısa listeye giren Rus fotoğrafçı Fedor Savintsev’in objektifine, Rusya’nın kuzeyindeki Arhangelsk bölgesinde bulunan köylerde sıradışı mimarisi ve canlı renkleriyle dikkat çeken tarihi ahşap evler yansıdı.
Rusya’da her yıl 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde renkli etkinlikler düzenlendi.
Brezilya’da dünyaca ünlü Rio Karnavalı başladı.
Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.
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