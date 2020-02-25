Moskova Maslenitsa Festivali: Rusya’nın başkentinde kışa nasıl veda ediliyor?

Festivaller, kutlamalar ve gelenekselyemeği kreplerin bol bol yenmesi ile bilinen ve tarihi Hiristiyanlık öncesine uzanan bu bayram, Hiristiyanlığın gelmesiyle Büyük Oruç'a denk geldiği için oruçtan önceki son haftaya öne alındı. Böylece yeni bir anlama kavuşan Maslenitsa, hem kışla vedalaşıp bahara selam vermenin, hem de sıkı ve uzun Büyük Oruç'tan önce bol bol lezzetli ve yağlı yemek yemenin bir sembolü oldu.

Sputnik, Moskova Maslenitsa Festifali’nden en canlı fotoğrafları derledi.