Rusya’da kartpostallık görüntüler oluşturan rengarenk ‘oyuncak evler’

Six hundred_6 isimli seri fotoğraflarıyla dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından birinin finalistleri arasına giren Savintsev’in çalışmaları, Sputnik’in galerisinde.
2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Profesyonel Mimarlık kategorisinde kısa listeye giren Rus fotoğrafçı Fedor Savintsev’in objektifine, Rusya’nın kuzeyindeki Arhangelsk bölgesinde bulunan köylerde sıradışı mimarisi ve canlı renkleriyle dikkat çeken tarihi ahşap evler yansıdı.
Six hundred_6 isimli seri fotoğraflarıyla dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından birinin finalistleri arasına giren Savintsev’in çalışmaları, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’da her yıl 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde renkli etkinlikler düzenlendi.
Brezilya’da dünyaca ünlü Rio Karnavalı başladı.
Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.
Bu yıl Rusya’da 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için hazırlıklar kapsamında, yakında Moskova metrosunda kullanıma sunulacak ‘Zafere Giden Yol’ isimli özel trenin tanıtımı yapıldı.
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