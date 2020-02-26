Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın bu yılki kazananları belli oldu

https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104147/60/1041476019.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202002261041480766-2020-yilinin-en-iyi-sualti-fotograflari-belli-oldu/
Dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın bu yılki kazananları açıklandı.
Dünyanın onlarca ülkesinden 5 binden fazla çalışmanın katıldığı organizasyonda 14 farklı kategoride juri tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2020 yılının en iyileri belirlendi.
Bu yılki yarışmada ödül kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)